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Глава налогового комитета ВР выступил за валютную либерализацию Нацбанка

Вторник 03 июня 2025 12:34
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Глава налогового комитета ВР выступил за валютную либерализацию Нацбанка Фото: Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Валютные ограничения, установленные Нацбанком, нужно приближать к потребностям бизнеса, и Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики призывает регулятор к таким изменениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Даниила Гетманцева.

Такое заявление прозвучало в ответ на комментарии представителей бизнеса относительно того, что существующие валютные ограничения, установленные Нацбанком, ограничивают способность привлекать инвестиции, в том числе - на проекты по энергоэффективности. Также это делает невозможным выплату крупным бизнесом своих кредитов.

"Валютные ограничения сейчас снять невозможно, ведь платежный баланс наш отрицательный. Но я согласен, что Национальный банк может устанавливать те или иные валютные ограничения с запасом. И возможно, повышая риск, приближать ограничения к потребностям бизнеса. Мы его также к этому призываем, бесспорно, не давя на регулятора", - отметил Гетманцев.

Напомним, ранее соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявил, что наличие валютных ограничений негативно отражается на инвестиционном климате, ведь инвесторы не хотят вкладывать деньги и предоставлять займы, не имея никаких прогнозов по их возврату.

В свою очередь, глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что НБУ будет двигаться по стратегии валютной либерализации.

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Национальный банк Украины Даниил Гетманцев
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