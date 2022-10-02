Голова Пентагону про успіхи ЗСУ: Україна досягає прогресу у війні

"Те, що ми бачимо зараз, це своєрідна зміна в динаміці поля бою... Вони (українські військові - ред.) дуже добре попрацювали в районі Харкова і перемістилися, щоб скористатися новими можливостями. Бої у Херсонській області йдуть трохи повільніше, але вони досягають прогресу", - зазначив глава Пентагону.

Він також додав, що українські військові зуміли "правильно використовувати" РСЗВ HIMARS для атак по російським складам та командним пунктам. За словами Остіна, такі удари "позбавляють росіян значних можливостей".

"Справа не тільки в обладнанні, яке у вас є. Справа в тому, як ви використовуєте це обладнання, як ви синхронізуєте все разом, щоб створити ефект на полі бою, який потім може відкрити нові можливості", - пояснив міністр.