Голова Пентагону скликав сотні генералів на екстрену нараду, - WP

Міністр оборони США Піт Гегсет збирає сотні американських генералів на екстрену нараду. У чому причина - поки що невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Неназвані джерела видання повідомили, що вкрай незвична директива була надіслана практично всім вищим командирам армії США по всьому світу. Причину ніхто не пояснював.

Очікується, що генерали зберуться на базі морської піхоти у Вірджинії наступного тижня.

У сьогоднішній заяві прессекретар Пентагону Шон Парнелл підтвердив, що Гегсет "звернеться до своїх старших військових керівників на початку наступного тижня", однак додаткових деталей не повідомив.

Співрозмовники WP зазначили, що наказ Гегсета стосується всіх старших офіцерів зі званням бригадного генерала і вище, або їхнього еквівалента у ВМС, які обіймають командні пости, а також їхніх старших підлеглих прапорщиків. Зазвичай такі офіцери керують сотнями і тисячами рядових військовослужбовців.

Джерела видання уточнили, що на зборах будуть присутні старші командири із зон конфлікту, а також високопоставлені військові керівники, які перебувають у Європі, на Близькому Сході та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Нарада викликала тривогу

"Люди дуже тривожаться. Вони не розуміють, що це означає", - зазначив один зі співрозмовників журналістів.

Ще два джерела висловили невдоволення тим, що на нараду викликано багато командирів, які перебувають за межами США.

"Так не робиться. Ви не кличете генералів і адміралів, які командують своїми військами в усьому світі, в аудиторію під Вашингтоном і не говорите їм, навіщо це і який порядок денний", - додав один зі співрозмовників.

Накази було віддано на тлі масштабних реформ, ініційованих Гегсетом у Пентагоні, включно зі скороченням кількості генералів на 20 %, звільненням старших керівників без пояснення причин і високопрофільним наказом про перейменування Міністерства оборони на "Міністерство війни".