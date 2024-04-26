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Голова Пентагону про "Рамштайн-21": найвищий пріоритет - посилення української ППО

П'ятниця 26 квітня 2024 15:47
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Голова Пентагону про "Рамштайн-21": найвищий пріоритет - посилення української ППО Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Під час сьогоднішнього засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") найвищим пріоритетом буде посилення українських систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна на відкритті засідання "Рамштайну".

"Ми сьогодні особливо зосереджуватимемося на посиленні українських систем ППО для того, щоб Україна дійсно могла закривати своє небо. Це для нас сьогодні найвищий пріоритет", - заявив Остін.

Він також додав, що Україна також потребує більшої кількості артилерійських систем, щоб вона могла звільнити землі, які перебувають під контролем російських окупантів.

Остін пообіцяв, що країни Заходу робитимуть все, що в їх силах, аби допомогти Україні.

"Рамштайн-21"

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, відбувається чергове засідання у форматі "Рамштайн". Зустріч - на рівні міністрів оборони.

Таке засідання триває за кілька днів після того, як у Конгресі США ухвалили законопроект про кошти на допомогу Україні. Американська влада вже виділила перший пакет допомоги Україні, до якого увійшло озброєння на 1 млрд доларів.

При цьому, як учора, 25 квітня, говорив президент України Володимир Зеленський, на засіданні планується обговорити проблеми, які виникли через тимчасову відсутність американської допомоги.

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