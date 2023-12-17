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Голова парламенту Австрії втратив імунітет через справу про корупцію

Фото: голова парламенту Австрії Вольфганг Соботка (flickr.com/inter-parliamentary-union)
Автор: Валерія Поліщук

Національна рада Австрії позбавила імунітету голову парламенту Вольфганга Соботку. Оскільки наразі у Відні триває розслідування щодо корупції за участю чиновника.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу парламенту Австрії.

"Національна рада дала добро на проведення прокуратурою з економічних питань і корупції розслідування щодо голови Національної ради Вольфганга Соботки", - йдеться в повідомленні.

Водночас наголошується, що за рекомендацією Комітету з імунітету депутати одноголосно вирішили, що "немає жодного зв'язку між цими звинуваченнями і політичною діяльністю Соботки як депутата парламенту і голови Національної ради".

Зокрема, йдеться про підозру в участі або підбурюванні до зловживання службовим становищем у зв'язку з податковою перевіркою фонду Ервіна Преля.

Водночас опозиція скористалася дебатами, щоб запропонувати Соботці піти у відставку. Одностайна думка полягала в тому, що він завдає серйозної шкоди посаді голови Національної ради. 

Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує, чи втручався Соботка в діяльність екс-генерального секретаря Міністерства фінансів Томаса Шміда під час податкової перевірки Фонду Ервіна Прелля, створеного однопартійцем Соботки - колишнім губернатором Нижньої Австрії.

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