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Глава парламента Австрии лишился иммунитета из-за дела о коррупции

Фото: глава парламента Австрии Вольфганг Соботка (flickr.com/inter-parliamentary-union)
Автор: Валерия Полищук

Национальный совет Австрии лишил иммунитета главу парламента Вольфганга Соботку. Поскольку сейчас в Вене проводится расследование о коррупции с участием чиновника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента Австрии.

"Национальный советдал добро на проведение прокуратурой по экономическим вопросам и коррупции расследования в отношении главы Национального совета Вольфганга Соботки", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по рекомендации Комитета по иммунитету депутаты единогласно решили, что "нет никакой связи между данными обвинениями и политической деятельностью Соботки в качестве депутата парламента и главы Национального совета".

В частности, речь идет о подозрении в участии или подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением в связи с налоговой проверкой фонда Эрвина Преля.

В то же время оппозиция воспользовалась дебатами, чтобы предложить Соботке уйти в отставку. Единодушное мнение заключалось в том, что он наносит серьезный ущерб должности главы Национального совета. 

Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует, вмешивался ли Соботка в деятельность экс-генерального секретаря Министерства финансов Томаса Шмида во время налоговой проверки Фонда Эрвина Прелля, созданного однопартийцем Соботки - бывшим губернатором Нижней Австрии.

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Австриякоррупция