Енергокриза через війну з Іраном повертає Європу до російського газу

Війна на Близькому Сході стала серйозним випробуванням для енергетичної системи Європи. Попри успіхи "зеленої" енергетики, ЄС досі витрачає мільярди на імпорт газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

За оцінками аналітиків, лише сонячна енергетика станом на початок червня дозволила заощадити Європі 12,8 млрд євро. Водночас Євросоюз продовжує витрачати значні кошти на імпорт викопного палива, а залежність від окремих постачальників газу залишається суттєвою.

Імпорт газу скорочується не всюди

Згідно з аналізом Інституту енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEFA), імпорт скрапленого природного газу до ЄС з березня скоротився на 1,2%, а у Великій Британії - одразу на 20%.

Енергетична аналітикиня IEEFA Ана Марія Яллер-Макаревич зазначає, що ЄС дедалі більше усвідомлює обмеження моделі, яка передбачала нарощування імпорту СПГ після енергетичної кризи 2022 року.

Водночас ситуація в різних країнах залишається неоднорідною. Якщо частина держав скорочує закупівлі, то інші, навпаки, збільшують їх.

Найбільше зростання імпорту СПГ зафіксовано в Німеччині - на 72% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Також закупівлі наростили Італія та Бельгія.

Залежність від США та Росії залишається високою

Аналітики звертають увагу, що після скорочення поставок з Катару через ситуацію навколо Ормузької протоки ЄС збільшив закупівлі газу в інших країнах.

З березня по травень імпорт СПГ зі США зріс на 5%, з Алжиру - на 11%, з Росії - на 25%, а з Норвегії - на 84%.

При цьому саме США забезпечили близько 60% усього імпорту скрапленого газу до Євросоюзу за цей період.