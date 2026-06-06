ua en ru
Сб, 06 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Енергокриза через війну з Іраном повертає Європу до російського газу

12:03 06.06.2026 Сб
2 хв
Навіть мільярдні заощадження на "зеленій" енергії не врятували Європу. Куди ЄС продовжує зливати гроші?
aimg Марія Науменко
Енергокриза через війну з Іраном повертає Європу до російського газу Фото: танкер для транспортування скрапленого природного газу (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Війна на Близькому Сході стала серйозним випробуванням для енергетичної системи Європи. Попри успіхи "зеленої" енергетики, ЄС досі витрачає мільярди на імпорт газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

За оцінками аналітиків, лише сонячна енергетика станом на початок червня дозволила заощадити Європі 12,8 млрд євро. Водночас Євросоюз продовжує витрачати значні кошти на імпорт викопного палива, а залежність від окремих постачальників газу залишається суттєвою.

Імпорт газу скорочується не всюди

Згідно з аналізом Інституту енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEFA), імпорт скрапленого природного газу до ЄС з березня скоротився на 1,2%, а у Великій Британії - одразу на 20%.

Читайте також: Європа ризикує залишитися без газу, - Reuters

Енергетична аналітикиня IEEFA Ана Марія Яллер-Макаревич зазначає, що ЄС дедалі більше усвідомлює обмеження моделі, яка передбачала нарощування імпорту СПГ після енергетичної кризи 2022 року.

Водночас ситуація в різних країнах залишається неоднорідною. Якщо частина держав скорочує закупівлі, то інші, навпаки, збільшують їх.

Найбільше зростання імпорту СПГ зафіксовано в Німеччині - на 72% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Також закупівлі наростили Італія та Бельгія.

Залежність від США та Росії залишається високою

Аналітики звертають увагу, що після скорочення поставок з Катару через ситуацію навколо Ормузької протоки ЄС збільшив закупівлі газу в інших країнах.

З березня по травень імпорт СПГ зі США зріс на 5%, з Алжиру - на 11%, з Росії - на 25%, а з Норвегії - на 84%.

При цьому саме США забезпечили близько 60% усього імпорту скрапленого газу до Євросоюзу за цей період.

Нагадаємо, раніше аналітики IEEFA повідомляли, що імпорт російського скрапленого газу до ЄС продовжує зростати, попри плани Брюсселя відмовитися від російських енергоносіїв до 2027 року.

У першому кварталі 2026 року країни блоку закупили 6,9 млрд кубометрів російського СПГ - це рекордний показник від початку повномасштабної війни.

Найбільшими покупцями російського СПГ стали Франція, Іспанія та Бельгія. При цьому Росія залишається другим найбільшим постачальником скрапленого газу до Євросоюзу, поступаючись лише США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Імпорт газу Російська Федерація Газ Близький Схід Іран
Новини
Дрони летіли з шести напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
Дрони летіли з шести напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
Аналітика
Китайський акцент. З чого роблять українські дрони та яких деталей не вистачає оборонці
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Китайський акцент. З чого роблять українські дрони та яких деталей не вистачає оборонці