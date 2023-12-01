Голова ОБСЄ про виключення Росії з організації: дебати поки що вичерпано

"Я думаю, що ці дебати вичерпані, принаймні, до цього моменту", - наголосив Османі, коментуючи можливе виключення Росії з організації.

Він пояснив, що є два аргументи, які перешкоджають такому рішенню. Один юридичний, який вимагає, щоб 56 з 57 членів підтримали виключення Росії, і інший політичний, оскільки багато членів організації вважають її форумом для діалогу між країнами, які не мислять однаково.

Незважаючи на те, що ОБСЄ приймає всі свої рішення консенсусом, існує так звана формула "консенсус мінус 1", яка застосовується у випадках серйозних порушень принципів ОБСЄ і яка на сьогоднішній день використовувалася лише один раз - у випадку Югославії у 1991 році.

"Але ми думаємо, що зараз цей принцип не спрацює, оскільки всередині ОБСЄ є різні думки", - сказав Османі.

Виключення Росії навіть з урахуванням такої формули неможливе, оскільки членом організації також є Білорусь.

Що передувало

Нагадаємо, Росія прямо впливає на важливі рішення всередині ОБСЄ. Наприклад, вона разом з Білоруссю не дала Естонії головувати в організації.

Країна-агресор продовжує залишатися частиною ОБСЄ, незважаючи на те, що вже майже два роки продовжує загарбницьку війну проти України.

Нещодавно на засідання ОБСЄ допустили міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Це переросло у скандал - деякі учасники бойкотували виступ російського чиновника.

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