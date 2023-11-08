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Голова Оболонської РДА відзвітувався про ситуацію з укриттями

Фото: голова Оболонської РДА розповів про ситуацію з укриттями Кирило Фесик (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Голова Оболонської РДА Кирило Фесик заявив, що на сьогоднішній день в Оболонському районі відкрито більш ніж 450 укриттів, сховищ та споруд подвійного призначення. З 45 шкіл укриттями облаштовано 43, а з 58 дошкільних навчальних закладів 55.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт очільника Оболонської РДА.

За його словами, майже всі шкільні і дошкільні навчальні заклади району мають необхідну захисну інфраструктуру, при тому що по Україні в цілому цей показник складає близько 70%. 

Крім того, найближчим часом в Оболонському районі планують відремонтувати та використовувати в якості укриття додатково ще 7 підземних громадських об’єктів. В одному з таких приміщень ремонт вже закінчено, решта буде готова до кінця поточного року.

 Також до кінця року 81 освітній заклад району буде оснащено сучасними протипожежними засобами та сигналізацією.

"Одним з основним акцентів у нашій роботі є громадська орієнтація бюджетних витрат, тобто витрачання коштів згідно з пріоритетами, на які вказують мешканці оболонського району за результатами опитувань громадської думки. В системі ЖКГ та освіти ми вже кілька років працюємо за таким принципом і цей підхід цілком себе виправдав", - заявив Фесик під час презентації звіту про виконану роботу.

Серед пріоритетних напрямків роботи РДА на 2024 рік також було виділено подальший розвиток системи укриттів, підвищення рівня інклюзії/доступності громадської інфраструктури, термомодернізація громадських установ та реконструкція аварійних будинків. 

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Київ