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Глава Оболонской РГА отчитался о ситуации с укрытиями

Фото: глава Оболонской РГА рассказал о ситуации с укрытиями Кирилл Фесик (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик заявил, что на сегодняшний день в Оболонском районе открыто более 450 укрытий, хранилищ и сооружений двойного назначения. Из 45 школ укрытиями обустроено 43, а из 58 дошкольных учебных заведений 55.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет главы Оболонской РГА.

По его словам, почти все школьные и дошкольные учебные заведения района обладают необходимой защитной инфраструктурой, при том что по Украине в целом этот показатель составляет около 70%.

Кроме того, в ближайшее время в Оболонском районе планируется отремонтировать и использовать в качестве укрытия дополнительно еще 7 подземных общественных объектов. В одном из таких помещений ремонт уже окончен, остальные будут готовы к концу текущего года.

Также до конца года 81 образовательное учреждение района будет оснащено современными противопожарными средствами и сигнализацией.

"Одним из основополагающих акцентов в нашей работе является общественная ориентация бюджетных расходов, то есть расходование средств согласно приоритетам, на которые указывают жители оболонского района по результатам опросов общественного мнения. В системе ЖКХ и образования мы уже несколько лет работаем по такому принципу и этот подход полностью себя оправдал", - заявил Фесик во время презентации ответа о проделанной работе.

Среди приоритетных направлений работы РГА на 2024 год также выделено дальнейшее развитие системы укрытий, повышение уровня инклюзии/доступности общественной инфраструктуры, термомодернизация общественных учреждений и реконструкция аварийных домов.

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Киев