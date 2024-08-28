Голова НБУ показав, як нові санкції США вплинули на фінансовий сектор РФ

Як зазначив Пишний, напередодні Дня Незалежності України США застосували персональні санкції до 400 фізичних та юридичних осіб - російських підприємств та компаній із третіх держав (Китай, ОАЕ та інші), що працюють у стратегічно важливих для РФ секторах економіки та залучені до схем постачання в обхід санкцій, а також суттєво посилили заходи у сфері експортного контролю.

За його словами, надважливим є те, що до цього переліку партнери включили одразу три російських компанії - одних із найбільших провайдерів програмного забезпечення та ІТ-рішень для банків та фінансового сектору:

"Діасофт" - один із розробників Системи передачі фінансових повідомлень центробанку РФ, щодо якої запроваджено секторальні санкції ЄС;

"ЦФТ" - один із найбільших провайдерів ІТ-послуг для фінсектору в рф, співпрацює з центробанком рф, є розробником російської платіжної системи "Золота Корона";

АТОЛ - постачальник платіжних рішень, виробник pos-терміналів, пов’язаний із сервісом Sigmapay для розрахунків росіян у Туреччині.

"Ці санкції - результат плідних переговорів української команди за участю представників НБУ з санкційною командою США", - додав голова НБУ.

Пишний повідомив, що також одним із акцентів Міністерства фінансів США стало застереження для іноземних фінансових установ та урядів щодо нових представництв російських банків. Так, Міністерство фінансів США рекомендує країнам з обережністю надавати дозвіл будь-якій російській фінансовій установі на відкриття нової філії в їхніх юрисдикціях, адже це може наражати фінансові системи країн на високі ризики в частині санкційного комплаєнсу.

"Вже спостерігаємо фактично моментальний ефект від санкційного пакета: низка банків Грузії та Казахстану призупинили перекази через російську платіжну систему "Золота Корона"", - розповів голова НБУ.