Глава НБУ показал, как новые санкции США повлияли на финансовый сектор РФ

Как отметил Пышный, накануне Дня Независимости Украины США применили персональные санкции к 400 физическим и юридическим лицам - российским предприятиям и компаниям из третьих государств (Китай, ОАЭ и другие), работающим в стратегически важных для РФ секторах экономики и вовлеченных в схемы поставки в обход санкций, а также существенно усилили меры по сфере экспортного контроля.

По его словам, очень важно то, что в этот перечень партнеры включили сразу три российских компании - одних из крупнейших провайдеров программного обеспечения и ИТ-решений для банков и финансового сектора:

"Диасофт" – один из разработчиков Системы передачи финансовых сообщений центробанка РФ, в отношении которой введены секторальные санкции ЕС;

"ЦФТ" - один из крупнейших провайдеров ИТ-услуг для финсектора в России, сотрудничает с центробанком России, является разработчиком российской платежной системы "Золотая Корона";

АТОЛ – поставщик платежных решений, производитель pos-терминалов, связанный с сервисом Sigmapay для расчетов россиян в Турции.

"Эти санкции – результат плодотворных переговоров украинской команды с участием представителей НБУ с санкционной командой США", - добавил глава НБУ.

Пышный сообщил, что также одним из акцентов Министерства финансов США стала оговорка для иностранных финансовых учреждений и правительств относительно новых представительств российских банков. Так, Министерство финансов США рекомендует странам с осторожностью предоставлять разрешение любому российскому финансовому учреждению на открытие нового филиала в их юрисдикциях, ведь это может подвергать финансовые системы стран высоким рискам в части санкционного комплаенса.

"Уже наблюдаем фактически моментальный эффект от санкционного пакета: ряд банков Грузии и Казахстана приостановили переводы через российскую платежную систему "Золотая Корона"", – рассказал глава НБУ.