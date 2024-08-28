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Глава НБУ показал, как новые санкции США повлияли на финансовый сектор РФ

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Появились первые результаты недавнего масштабного пакета санкций США, которые стали особенно ощутимы для финансового сектора РФ.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.

Как отметил Пышный, накануне Дня Независимости Украины США применили персональные санкции к 400 физическим и юридическим лицам - российским предприятиям и компаниям из третьих государств (Китай, ОАЭ и другие), работающим в стратегически важных для РФ секторах экономики и вовлеченных в схемы поставки в обход санкций, а также существенно усилили меры по сфере экспортного контроля.

По его словам, очень важно то, что в этот перечень партнеры включили сразу три российских компании - одних из крупнейших провайдеров программного обеспечения и ИТ-решений для банков и финансового сектора:

  • "Диасофт" – один из разработчиков Системы передачи финансовых сообщений центробанка РФ, в отношении которой введены секторальные санкции ЕС;
  • "ЦФТ" - один из крупнейших провайдеров ИТ-услуг для финсектора в России, сотрудничает с центробанком России, является разработчиком российской платежной системы "Золотая Корона";
  • АТОЛ – поставщик платежных решений, производитель pos-терминалов, связанный с сервисом Sigmapay для расчетов россиян в Турции.

"Эти санкции – результат плодотворных переговоров украинской команды с участием представителей НБУ с санкционной командой США", - добавил глава НБУ.

Пышный сообщил, что также одним из акцентов Министерства финансов США стала оговорка для иностранных финансовых учреждений и правительств относительно новых представительств российских банков. Так, Министерство финансов США рекомендует странам с осторожностью предоставлять разрешение любому российскому финансовому учреждению на открытие нового филиала в их юрисдикциях, ведь это может подвергать финансовые системы стран высоким рискам в части санкционного комплаенса.

"Уже наблюдаем фактически моментальный эффект от санкционного пакета: ряд банков Грузии и Казахстана приостановили переводы через российскую платежную систему "Золотая Корона"", – рассказал глава НБУ.

Напомним, 23 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России. Новый пакет охватывает около 400 субъектов. Все они в определенной степени касаются российского топливно-энергетического и металлургического секторов. Также они коснулись финансовой сферы и товаров двойного назначения для военно-промышленного комплекса России, которые РФ поставляются в обход санкций.

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Национальный банк УкраиныСанкции против России