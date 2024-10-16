Голова НБУ обґрунтував ліміт переказів з картки на картку в 150 тисяч гривень

"Ми розуміємо, що встановлення відповідних пруденційних лімітів на P2P-операції є наразі вкрай необхідним рішенням", - сказав він.

За його словами, режим функціонування фінансового сектору не передбачає толерування схем оптимізації і ухилення від сплати податків, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму.

За допомогою ліміту НБУ ускладнюємо можливості для проведення незаконних операцій. "Ми суттєво прибираємо "шуми" випадкових та несистемних підозрілих операцій для того, щоб чіткіше побачити сигнали і паттерни протизаконної діяльності", - додав голова НБУ.

Пишний сказав, що аналітичним шляхом виявлено, що обсяг дроп-операцій, які обслуговують схеми ухилення від сплати податків, може сягати сотень мільярдів гривень. А відтак і втрати бюджету – десятки мільярдів гривень. І це в умовах гострої потреби у збільшенні оборонних видатків.

"НБУ й надалі займатиме непохитну позицію – всі учасники фінансового ринку мають дотримуватися вимог законодавства, зокрема у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму, та боротися з безліцензійною діяльністю", - додав він.