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Глава НБУ обосновал лимит переводов с карты на карту в 150 тысяч гривен

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк с 1 октября ввел лимит на выходные переводов с карты на карту в сумме 150 тысяч гривен в месяц, чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов. Теневые схемы составляют сотни миллиардов гривен.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы понимаем, что установление соответствующих пруденциальных лимитов на P2P-операции является крайне необходимым решением", - сказал он.

По его словам, режим функционирования финансового сектора не предусматривает толерантности к схемам оптимизации и уклонения от уплаты налогов, легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

С помощью лимита НБУ усложняем возможности для проведения незаконных операций. "Мы существенно убираем "шумы" случайных и несистемных подозрительных операций для того, чтобы более четко увидеть сигналы и паттерны противозаконной деятельности", - добавил глава НБУ.

Пышный сказал, что аналитическим путем установлено, что объем дроп-операций, обслуживающих схемы уклонения от уплаты налогов, может достигать сотен миллиардов гривен. Следовательно, и потери бюджета – десятки миллиардов гривен. И это в условиях острой потребности в увеличении оборонных расходов.

"НБУ и дальше будет занимать непоколебимую позицию – все участники финансового рынка должны соблюдать требования законодательства, в частности в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, и бороться с безлицензионной деятельностью", - добавил он.

 

Напомним, Национальный банк Украины ввел с 1 октября лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (P2P). Лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности с использованием счетов "дропов", являющихся распространенным механизмом функционирования теневой экономики.

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