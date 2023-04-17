Голова НБУ назвав умову для фінансового краху Росії

За його словами, десятий пакет санкцій Європейського Союзу дуже потужний, як і чергова хвиля санкційного тиску, яку запровадили Сполучені Штати. Тому в наступному півріччі центральний банк РФ повинен буде вдатися "до покриття бюджетного дефіциту Російської Федерації за рахунок друку грошей".

"Це запускає спіраль. Ця спіраль приведе Росію до економічно фінансового краху, а політичний режим Путіна до банкрутства", - додав Пишний.

Голова НБУ повідомив, що на Заході заблоковано від 300 до 350 млрд доларів коштів центрального банку РФ. "Я б до цього ще додавав заблоковані активи російських олігархів, які є прямими співучасниками цієї війни і тими бенефіціарами путінського режиму і тими, хто його підтримує і продовжує далі фінансувати. Відтак вони повинні понести відповідну відповідальність, в тому числі матеріальну", - сказав він.

Пишний зазначив, що десятий пакет санкцій ЄС передбачає дуже важливу норму. "Він передбачає запровадження звітності: які саме активи, які належать Росії або російським олігархам іммобілізовані, заблоковані і можуть бути використані для відповідно формування фонду репарацій. Ця звітність запроваджується, і вже найближчим часом ми будемо не гадати, а оперувати чіткими, конкретними цифрами і розуміти, яким чином ці суми можуть бути доступні для наповнення Фонду відновлення і відбудови України", - сказав він.

Голова НБУ також повідомив, що усі кошти Росії, заблоковані на Заході розглядаються "як компонент фонду репарацій, за рахунок якого і повинна відбудовуватися Україна".