Голова НБУ назвав умови для скасування фіксації курсу гривні до долара

"Режим фіксованого курсу наразі залишається стійким, і відмова від нього можлива лише за умови зменшення ролі Нацбанку в балансуванні ринку та повернення здатності інфляції бути номінальним якорем для очікувань", - написав він

За його словами, процес визначатиметься не часовими межами, а наявністю необхідних макроекономічних умов, а "до їх появи офіційний курс залишатиметься фіксованим."

Пишний зазначив, що відмова від політики плаваючого курсоутворення та запровадження суворих обмежень на валютному ринку були серед перших рішень, які НБУ ухвалив у перші години війни для захисту фінансової системи. "За нашими оцінками, без фіксації курсу минулорічна інфляція була б вищою щонайменше на 8 відсоткових пунктів (тобто становила б близько 34% замість 26,6%)", - сказав він.

Голова НБУ зазначив, що "зараз ситуація стійка та контрольована". "В умовах втрати 30% ВВП і левової частини експортного потенціалу Національний банк балансує попит на валюту за рахунок своїх інтервенцій. Завдяки виваженій політиці та допомозі зовнішніх партнерів НБУ вдалося зберегти прийнятний рівень міжнародних резервів, які за підсумками минулого року сягнули 28,5 млрд доларів, перевищивши довоєнні показники", - додав Пишний.

Нагадаємо, НБУ з 24 лютого 2022 року зафіксував курс на рівні 29,25 гривень за долар. У липні НБУ підвищив курс на 25% до 36,57 гривень за долар.