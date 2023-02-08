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Глава НБУ назвал условия для отмены фиксации курса гривны к доллару

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.com/NationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины будет сохранять фиксированный курс гривны по отношению к доллару до того времени, когда ситуация на валютном рынке улучшится, а инфляционные ожидания стабилизируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку главы НБУ Андрея Пышного для издания NV.

"Режим фиксированного курса остается устойчивым, и отказ от него возможен лишь при условии уменьшения роли Нацбанка в балансировании рынка и возвращении способности инфляции быть номинальным якорем для ожиданий", - написал он.

По его словам, процесс будет определяться не временными границами, а наличием необходимых макроэкономических условий, а "до их появления официальный курс будет оставаться фиксированным".

Пышный отметил, что отказ от политики плавающего курсообразования и введение строгих ограничений на валютном рынке были среди первых решений, принятых НБУ в первые часы войны для защиты финансовой системы. "По нашим оценкам, без фиксации курса прошлогодняя инфляция была бы выше по меньшей мере на 8 процентных пунктов (то есть составляла бы около 34% вместо 26,6%)", - сказал он.

Глава НБУ отметил, что "сейчас ситуация устойчивая и контролируемая". "В условиях потери 30% ВВП и львиной части экспортного потенциала Национальный банк балансирует спрос на валюту за счет своих интервенций. Благодаря взвешенной политике и помощи внешних партнеров НБУ удалось сохранить приемлемый уровень международных резервов, по итогам прошлого года достигших 28,5 млрд долларов, превысив довоенные показатели", - добавил Пышный.

Напомним, НБУ с 24 февраля 2022 зафиксировал курс на уровне 29,25 гривен за доллар. В июле НБУ повысил курс на 25% до 36,57 гривен за доллар.

За 2022 год НБУ продал на межбанковском валютном рынке 24,95 млрд долларов. Этот объем является рекордным и несопставимым с предыдущими годами.

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