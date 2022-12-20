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Голова НБУ назвав, на скільки зростуть ціни в Україні у 2022 році

Фото: гривня втратить 30% своєї вартості (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Голова Національного банку Андрій Пишний прогнозує, що споживчі ціни в Україні у 2022 році зростуть на 30%. Це відносно невеликий рівень за умов війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пишного під час онлайн- дискусії Центру економічної стратегії.

"Інфляційні процеси вдалося вгамувати", - сказав він та додав, що "рівень інфляції, бачимо, зростає, але він навіть нижче прогнозованих в жовтні темпів".

Пишний зазначив, що "ми можемо вийти на кінець року з показником індексу споживчих цін 30%".

За його словами, це нижче, ніж в Молдові, де немає війни, а інфляція складає 34,5%. "Навіть у Польщі 17,5%", - повідомив Пишний.

"Тож можна сказати, що заходи, здійснені НБУ… дають сьогодні оптимізм щодо контролю відповідних показників", - додав він.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в листопаді 2022 року у порівнянні з листопадом минулого року зросли на 26,5%. Річна інфляція дещо сповільнилася, оскільки у жовтні вона становила 26,6%.

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Інфляція в УкраїніНаціональний банк України