Голова "Нафтогазу" перевірив у Харківській області підготовку до опалювального сезону

Він нагадав, що у 2023 році вдалося не тільки наростити на 7% видобуток українського газу, а й заповнити підземні газосховища напередодні зими завчасно.

Тепер, за його словами, не менш важливим є питання ефективного розподілу газу зважаючи на потенційні загрози та атаки на критичну інфраструктуру з боку Росії.

"Ми маємо певний досвід за результатами попереднього року. Але розуміємо, що і ворог зробив висновки. Відтак повинні бути готовими до неочікуваних сценаріїв. Ми взаємодіємо з підприємствами розподільних мереж міста Харкова та Харківської області, щоб, попри всі загрози, забезпечити Харківщину теплом і усунути ці ризики, які, на жаль, цілком можливі", - сказав Олексій Чернишов.

Своєю чергою, голова правління "Газмережі" Олексій Скриль натомість зазначив, що робота в цьому напрямі йде, а процес інтеграції облгазів у єдину систему триває.

В.о. директора Харківської філії Дмитро Безпалов додав, що наразі підприємство обслуговує 12,3 тис. км газових мереж, а це понад 450 тисяч абонентів.

Готове до зими і саме місто Харків, запевнив в.о. директора Харківської міської філії Віталій Степаненко.

"Наші газові мережі постійно розширюються. На сьогодні це десь приблизно 2,6 тис. км. Основний напрям роботи - розподіл природного газу мешканцям міста Харкова, установам, бюджетникам, юридичним особам та іншим споживачам. Ми впевнені, що 100% всього обладнання протестоване і відремонтоване", - зазначив він.

Опалювальний сезон

Стандартною датою початку опалювального сезону в країні є 15 жовтня. Водночас рішення щодо подачі тепла до будинків приймає місцева влада в залежності від середньої температури повітря - 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

Детальніше про початок опалювального сезону Україні читайте в матеріалі РБК-Україна "Батареї теплішають. Де вже стартував опалювальний сезон і наскільки готові до зими міста України".

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