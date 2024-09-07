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Голова МЗС Німеччини дорікнула партії Шольца за зниження підтримки України

Фото: міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок дорікнула соціал-демократам федеральної землі Бранденбург за послаблення допомоги Україні. Свою критику політикиня адресувала прем'єр-міністру Бранденбурга Дітмару Войдке.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

На переконання Бербок, Войдке послабив позиції СДПН в питанні допомоги Україні.

"Раптом я чую недовірливе запитання: чи справді СДПН, з якої походить прем’єр-міністр, відповідає на питання про військову підтримку невизначеною, нейтральною відповіддю?", - заявила Бербок.

Вона також додала, що раніше сама покладалася на слова Войдке про те, що його солідарність з Україною залишиться непорушною.

Глава МЗС зауважила, що "трохи хвилюється за свого канцлера" та пожартувала, що, якщо той не зможе проголосувати за свого однопартійця Войдке через його відмову балотуватися, то йому залишається лише один вибір - голосувати за "Зелених".

Зауважимо, що сама Бербок є однією з керівників "Зеленої" партії 

 

Нагадаємо, раніше сьогодні ми писали про те, що сам канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до українців, що тимчасово оселились в його країні. Він закликав біженців працевлаштовуватись.

Зауважимо, що вже 22 вересня, у Бранденбурзі пройдуть вибори в місцевий парламент.

За попередніми прогнозами, не виключено, що більшість на них можуть отримати праві радикали, які мають підтримку до 24%. В останні перед виборами дні всі партії проводять з’їзди своїх партійних осередків і зустрічаються з місцевими виборцями.

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Олаф Шольц