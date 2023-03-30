Голова МЗС: небезпечно вважати весняний контрнаступ ЗСУ вирішальним

Видання зазначає, що багато західних чиновників розглядають контрнаступ ЗСУ, який може статися навесні, як вирішальний момент для України, щоб добитися прориву і вийти з "глухого кута отримання більш істотної допомоги".

За словами Кулеби, такий наратив є небезпечним для України, оскільки якщо наступ зазнає невдачі, це посилить тих західних чиновників, які очікують від нашої країни компромісів з Росією.

"Ми повинні всіма засобами протистояти сприйняттю контрнаступу як вирішальної битви війни", - сказав міністр.