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Голова МЗС Литви розкритикував домовленість країн ЄС по санкціям

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Литва, Середа 05 жовтня 2022 13:16
Голова МЗС Литви розкритикував домовленість країн ЄС по санкціям Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (flickr.com/mfa lithuania)
Автор: Наталія Гурковська

Домовленість країн ЄС про восьмий пакет санкцій проти Росії є слабкою, але це краще, ніж нічого.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає РБК-Україна з посиланням на Žiniai Radio.

"Треба оцінювати так, як є, що час сильних пакетів вже пройшов, при читанні представлених документів іноді складається враження, що винятків більше, ніж самих санкцій, - сказав Ландсбергіс. - Але я все одно повинен радіти, тому що це краще, ніж нічого, краще, ніж ніякого пакету: є подальша ізоляція Росії, є дискусія про осіб, які не зможуть їздити до Європейського Союзу. Слабко, але ми рухаємося вперед".

За словами міністра, санкції, які вже діють, мають на меті ізоляцію Росії, незалежність ЄС від Росії та покликані "зменшити або ліквідувати здатність Росії виробляти зброю, яку вона раніше виробляла з матеріалів, вироблених у тому ж Європейському Союзі".

"Ці речі досягнуті: Європейський Союз де-факто стає незалежним від Росії, друга річ - здатність Росії озброїтися сучасною зброєю дуже і дуже ускладнена", - сказав Ландсбергіс.

Як повідомлялось, посли країн Європейського Союзу узгодили деталі восьмого пакету санкцій проти Росії за вторгнення до України. Остаточний варіант буде готовий до ранку 6 жовтня.

Нагадаємо, країни Євросоюзу з минулого тижня обговорюють восьмий пакет санкцій проти Росії. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що санкції буде погоджено 5 жовтня.

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