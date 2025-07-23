Голова МЗС Ізраїлю закликав Зеленського визнати КВІР терористами

Авіакатастрофа МАУ

Нагадаємо, в ніч на 8 січня 2020 року Корпус вартових ісламської революції (КВІР) збив пасажирський літак МАУ (рейс PS752) незабаром після його вильоту з аеропорту Тегерана.

Іранські військові прийняли український Boeing 737 за ворожу ціль на тлі підвищеної бойової готовності після удару США по іранському генералу Касему Сулеймані та іранського ракетного обстрілу американських баз в Іраку.

Літак був вражений двома ракетами комплексу "Тор-М1" менш ніж через три хвилини після зльоту. На борту перебували 176 осіб, усі вони загинули.

Цього року, у п'яту річницю авіакатастрофи, у МЗС наголосили, що Іран підтверджує статус вбивці, оскільки країна підтримує агресію Росії проти України.

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