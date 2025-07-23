Голова МЗС Ізраїлю закликав Зеленського визнати КВІР терористами

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром у Києві. Однією з тем обговорень став Іран.
Як передає РБК-Україна, заяву Саара за підсумками переговорів наводить посольство Ізраїлю в Україні.
Міністр наголосив, що зустріч із Зеленським була гарною і дружньою. Він висловив повагу народу України, який уже три з половиною роки протистоїть жорстокій війні.
За його словами, під час зустрічі обговорювали:
"Я закликав президента ініціювати визнання Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією в українському парламенті", - зазначив Саар.
Також він пояснив необхідність запуску механізму SnapBack (процедуру автоматичного відновлення санкцій) проти Ірану з боку Німеччини, Франції та Великої Британії.
Міністр передав українському президенту звіт Dina Project щодо злочинів - зґвалтувань і сексуального насильства - які бойовики ХАМАС здійснили 7 жовтня.
До зустрічі Саар відвідав Бабин Яр. Він подякував Зеленському за його зусилля зі збереження пам'яті про Голокост.
Нагадаємо, в ніч на 8 січня 2020 року Корпус вартових ісламської революції (КВІР) збив пасажирський літак МАУ (рейс PS752) незабаром після його вильоту з аеропорту Тегерана.
Іранські військові прийняли український Boeing 737 за ворожу ціль на тлі підвищеної бойової готовності після удару США по іранському генералу Касему Сулеймані та іранського ракетного обстрілу американських баз в Іраку.
Літак був вражений двома ракетами комплексу "Тор-М1" менш ніж через три хвилини після зльоту. На борту перебували 176 осіб, усі вони загинули.
Цього року, у п'яту річницю авіакатастрофи, у МЗС наголосили, що Іран підтверджує статус вбивці, оскільки країна підтримує агресію Росії проти України.
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