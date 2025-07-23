Глава МИД Израиля призвал Зеленского признать КСИР террористами

Авиакатастрофа МАУ

Напомним, в ночь на 8 января 2020 года Корпус стражей исламской революции (КСИР) сбил пассажирский самолет МАУ (рейс PS752) вскоре после его вылета из аэропорта Тегерана.

Иранские военные приняли украинский Boeing 737 за вражескую цель на фоне повышенной боевой готовности после удара США по иранскому генералу Касему Сулеймани и иранского ракетного обстрела американских баз в Ираке.

Самолет был поражен двумя ракетами комплекса "Тор-М1" менее чем через три минуты после взлета. На борту находились 176 человек, все они погибли.

В этом году, в пятую годовщину авиакатастрофы, в МИД подчеркнули, что Иран подтверждает статус убийцы, поскольку страна поддерживает агрессию России против Украины.

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