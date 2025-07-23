Глава МИД Израиля призвал Зеленского признать КСИР террористами

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром в Киеве. Одной из тем обсуждений стал Иран.
Как передает РБК-Украина, заявление Саара по итогам переговоров приводит посольство Израиля в Украине.
Министр подчеркнул, что встреча с Зеленским была хорошей и дружественной. Он выразил уважение народу Украины, который уже три с половиной года противостоит жестокой войне.
По его словам, в ходе встречи обсуждались:
"Я призвал президента инициировать признание Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией в украинском парламенте", - отметил Саар.
Также он объяснил необходимость запуска механизма SnapBack (процедуру автоматического восстановления санкций) против Ирана со стороны Германии, Франции и Великобритании.
Министр передал украинскому президенту отчет Dina Project насчет преступлений - изнасилований и сексульного насилия - которые боевики ХАМАС совершили 7 октября.
До встречи Саар посетил Бабий Яр. Он поблагодарил Зеленского за его усилия по сохранению памяти о Холокосте.
Напомним, в ночь на 8 января 2020 года Корпус стражей исламской революции (КСИР) сбил пассажирский самолет МАУ (рейс PS752) вскоре после его вылета из аэропорта Тегерана.
Иранские военные приняли украинский Boeing 737 за вражескую цель на фоне повышенной боевой готовности после удара США по иранскому генералу Касему Сулеймани и иранского ракетного обстрела американских баз в Ираке.
Самолет был поражен двумя ракетами комплекса "Тор-М1" менее чем через три минуты после взлета. На борту находились 176 человек, все они погибли.
В этом году, в пятую годовщину авиакатастрофы, в МИД подчеркнули, что Иран подтверждает статус убийцы, поскольку страна поддерживает агрессию России против Украины.
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