UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Голова МЗС Британії здійснить візит до Китаю: обговорить війну в Україні

Фото: міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі має намір обговорити питання війни Росії проти України під час свого завтрашнього візиту до Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Клеверлі заявив, що він буде стверджувати, що зі світовим значенням Китаю приходить відповідальність за міжнародну безпеку, включаючи допомогу в припиненні вторгнення російського диктатора Володимира Путіна в Україну. 

Зазначається, що поїздка Клеверлі є частиною зусиль, спрямованих на послаблення напруженості у відносинах між Заходом і Пекіном.

Міністр має провести переговори з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї та віце-президентом Хань Чженом.

Зв'язки Росії та Китаю

Зазначимо, що Китай став тісніше підтримувати зв'язки з Росією після початку її повномасштабного вторгнення в Україну. Так, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених проти Москви.

Додамо, що Росія та Китай поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими.

При цьому Китай має вплив на Росію. Зокрема, лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від ядерного удару по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайВеликобританія