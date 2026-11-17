Британія високо оцінила успішну атаку України на Кримський міст. Також незабаром країна оголосить про нові пакети військової підтримки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Британії Веса Стрітінга перед черговим засіданням Контактної групи з питань оборони України, передає "Радіо "Свобода"" у Telegram.
Стрітінг назвав удар по Кримському мосту "ще одним прикладом української винахідливості".
Також міністр очікує на оголошення нових пакетів військової допомоги Україні під час сьогоднішнього засідання "Рамштайн". На ньому він головуватиме разом з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.
"Сьогодні я очікую почути низку заяв від союзників України. Зокрема, від імені Сполученого Королівства я оголошу про нові зобов'язання, що стосуються, передусім, протиповітряної оборони", - заявив британський міністр.
Стрітінг вважає, що "для путінської війни цей рік став катастрофічним".
"Водночас він був дуже важким і для українського народу. Саме тому Велика Британія та всі союзники України залишатимуться поруч із нею стільки, скільки буде потрібно. Саме над цим ми сьогодні й працюватимемо", - каже він.
Міністр висловив сподівання, що сьогоднішня зустріч буде продуктивною і дозволить союзникам України "перетворити взяті на себе зобов'язання на реальні можливості для захисту українського народу перед обличчям варварської агресії Путіна".
Раніше РБК-Україна писало, що Україна готується до нової зустрічі з партнерами у форматі "Рамштайн". Основними пріоритетами є посилення ППО і бойової авіації, заявив президент України Володимир Зеленський.
Крім того, Кримський міст, що з'єднує окупований півострів із Росією, двічі за останні дві доби опинився під масованою атакою України. Внаслідок нічних ударів 17 листопада арка та проліт автомобільної частини впали у воду, заблокувавши ворогу судноплавство в Керченській протоці.