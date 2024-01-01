Голова Мінкульту повідомив, коли почнуть відновлювати зруйновані росіянами пам’ятки

Через ризик небезпеки відновлення культурних пам'яток, які постраждали внаслідок російської агресії проти України, переноситься на післявоєнний період.
Про це заявив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю "Укрінформу".
"Ми стикаємося з тим, що є об'єкти, які треба негайно консервувати, здійснювати аварійні роботи. Деякі постраждали меншою мірою, наприклад, - вибиті вікна, двері, пошкоджений дах. Там можна провести відновлення. Але значною мірою ми переносимо це на післявоєнний період внаслідок ризику небезпеки. Це важливо", - сказав він.
За його словами, також важливо, що деякі об'єкти неможливо відновлювати, бо вони, залишаються в стані об'єктів високого ризику небезпеки.
Наразі в МКІП створено департамент з відновлення та реінтеграції деокупованих територій.
"Ми формуємо зараз і кадровий резерв на майбутнє, який міг би потім підключитися до відновлення, фактично, України на деокупованих територіях, здійснюємо облік, визначаємо можливі напрямки реставрації пошкоджених пам'яток, що дуже важливо", - повідомив чиновник.
Карандєєв розповів про "нову філософію, щоб не просто відновити в об'єктно-просторових характеристиках і в естетиці, яка була до моменту руйнування".
"І якщо пам'ятка заслуговує того, а більше - саме таких, створити на її основі туристичний центр, об'єкт уваги", - сказав він.
Карандєєв зазначив, що у такому випадку, крім самого об'єкту пам'ятки, потрібно створити певну інфраструктуру навколо.
Т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України підкреслив, що Україна самостійно це не зробить все, тож необхідна допомога міжнародних партнерів.
Нагадаємо, під час масованої атаки росіян 1 січня під удар потрапив музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на околиці Львова. Внаслідок атаки дронів-камікадзе в музеї спалахнула велика пожежа. Вогонь охопив фактично всю будівлю. Крім того, ворог поцілив в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера.
За даними МКІП, Росія за період з 24 лютого 2022 року по 25 вересня 2023 року зруйнувала або пошкодила 835 об’єктів культурної спадщини України.