Голова Мінкульту повідомив, коли почнуть відновлювати зруйновані росіянами пам’ятки

"Ми стикаємося з тим, що є об'єкти, які треба негайно консервувати, здійснювати аварійні роботи. Деякі постраждали меншою мірою, наприклад, - вибиті вікна, двері, пошкоджений дах. Там можна провести відновлення. Але значною мірою ми переносимо це на післявоєнний період внаслідок ризику небезпеки. Це важливо", - сказав він.

За його словами, також важливо, що деякі об'єкти неможливо відновлювати, бо вони, залишаються в стані об'єктів високого ризику небезпеки.

Наразі в МКІП створено департамент з відновлення та реінтеграції деокупованих територій.

"Ми формуємо зараз і кадровий резерв на майбутнє, який міг би потім підключитися до відновлення, фактично, України на деокупованих територіях, здійснюємо облік, визначаємо можливі напрямки реставрації пошкоджених пам'яток, що дуже важливо", - повідомив чиновник.

Карандєєв розповів про "нову філософію, щоб не просто відновити в об'єктно-просторових характеристиках і в естетиці, яка була до моменту руйнування".

"І якщо пам'ятка заслуговує того, а більше - саме таких, створити на її основі туристичний центр, об'єкт уваги", - сказав він.

Карандєєв зазначив, що у такому випадку, крім самого об'єкту пам'ятки, потрібно створити певну інфраструктуру навколо.

Т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України підкреслив, що Україна самостійно це не зробить все, тож необхідна допомога міжнародних партнерів.