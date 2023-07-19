Голова МІ-6 закликав росіян об'єднатись з розвідкою, щоб завершити війну

Під час своєї промови в посольстві Великої Британії в Празі Мур заявив, що перспективи відновлення Росією своїх позицій в Україні малоймовірні. Також він порівняв нинішню ситуацію в Україні з Празькою весною 1968 року, коли Радянський Союз скасував лібералізаційні реформи.

"Ставши свідками продажності, міжусобиць і бездушної некомпетентності своїх лідерів - людського фактору в його найгіршому прояві - багато росіян борються з тими ж дилемами, що і їхні попередники в 1968 році. Я запрошую їх зробити те, що інші зробили за останні 18 місяців, і об'єднати зусилля з нами. Наші двері завжди відкриті... З нами їхні таємниці будуть у безпеці, і разом ми працюватимемо над тим, щоб покласти край кровопролиттю", - заявив Мур.

Зокрема, під час виступу Мур:

назвав рішення Ірану допомагати Росії безпілотниками "безсовісним" й таким, що спровокувало внутрішні чвари всередині Тегерану;

попередив про те, що Китай й Росія намагаються оволодіти такими технологіями, як штучний інтелект й квантове обчислення.

Він відзначив, що ШІ доповнить роботу розвідувальних служб, а не замінить людей, які можуть розкривати таємниці, недоступні для технологій.

"Унікальні характеристики людських агентів у потрібних місцях стануть ще більш значущими. Людський інтелект в епоху штучного інтелекту все частіше визначатиметься як те, що машини не можуть робити, хоча ми повинні очікувати, що межа можливостей машин буде просуватися з вражаючою швидкістю", - пояснив Мур.