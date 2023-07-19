Голова МІ-6 закликав росіян об'єднатись з розвідкою, щоб завершити війну

Голова британської служби зовнішньої розвідки МІ-6 Річард Мур звернувся до росіян з закликом "об'єднати зусилля" з його розвідувальною службою й покласти край кровопролиттю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Під час своєї промови в посольстві Великої Британії в Празі Мур заявив, що перспективи відновлення Росією своїх позицій в Україні малоймовірні. Також він порівняв нинішню ситуацію в Україні з Празькою весною 1968 року, коли Радянський Союз скасував лібералізаційні реформи.
"Ставши свідками продажності, міжусобиць і бездушної некомпетентності своїх лідерів - людського фактору в його найгіршому прояві - багато росіян борються з тими ж дилемами, що і їхні попередники в 1968 році. Я запрошую їх зробити те, що інші зробили за останні 18 місяців, і об'єднати зусилля з нами. Наші двері завжди відкриті... З нами їхні таємниці будуть у безпеці, і разом ми працюватимемо над тим, щоб покласти край кровопролиттю", - заявив Мур.
Зокрема, під час виступу Мур:
Він відзначив, що ШІ доповнить роботу розвідувальних служб, а не замінить людей, які можуть розкривати таємниці, недоступні для технологій.
"Унікальні характеристики людських агентів у потрібних місцях стануть ще більш значущими. Людський інтелект в епоху штучного інтелекту все частіше визначатиметься як те, що машини не можуть робити, хоча ми повинні очікувати, що межа можливостей машин буде просуватися з вражаючою швидкістю", - пояснив Мур.
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