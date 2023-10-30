Голова Луганської області розповів, скільки жителів регіону вважаються зниклими безвісти

"На сьогодні майже 2 000 громадян у Луганській області обліковуються як зниклі безвісти. Це і військові, і цивільні особи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що частина з них, на жаль, ймовірно, загинула.

Також Лисогор повідомив, що у полоні росіян перебувають 87 цивільних жителів Луганської області. Чотирьох вже вдалося звільнити.

Росіяни не дозволяють українцям залишати окуповані території

Глава області уточнив, що в процесі повернення людей влада співпрацює з уповноваженим Верховної ради України з прав людини Дмитром Лубінцем, Червоним Хрестом та іншими організаціями, які можуть допомогти.

Проте за його словами, росіяни не хочуть проводити перемовини стосовно повернення цивільних. Тому глава області називає цей процес дуже важким.

"Спецслужби РФ постійно перешкоджають спробам наших громадян вирватися з окупації", - додав Лисогор.

Обмін полоненими з Росією

Зазначимо, що єдині офіційні переговори, які Україна веде з Росією, стосуються обміну полоненими.

Нещодавно в Україні ухвалили закон щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб. Зокрема, він передбачає норму про те, що зарплати полонених будуть віддавати їхнім родинам.

Також керівник ГУР Кирило Буданов зазначав, що наразі є певні перепони з боку Росії щодо обміну полоненими "всіх на всіх".