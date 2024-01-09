Голова комітету з енергетики Ради пояснив повернення відключень світла за борги

Уряд ухвалив рішення скасувати мораторій на відключення населення від житлово-комунальних послуг через те, що збільшилися неплатежі.

Про це сказав голова Комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Як зазначив Герус, найбільш дисциплінованими платниками були субсидіанти, які побоювалися "злетіти із субсидії" за борги, та пенсіонери, які мають звичку платити вчасно.

Водночас деякі забезпечені українці із зарплатами у тисячі доларів, "почали зловживати певними нормами і почали накопичувати борги за електроенергію", повідомив депутат від "Слуги народу".

"Проблема заключалася в тому, що ті люди, які можуть платити і мали б платити, особливо в такий складний період часу, не сплачували, розуміючи, що можна не сплачувати і за це нічого не буде", - сказав він.

Герус повідомив, що гроші потрібні компаніям на відновлення енергетики після обстрілів.

"Тому уряд прийняв таке рішення", - сказав депутат.

Рішення уряду

Нагадаємо, Кабінет міністрів України наприкінці грудня скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

Згідно з постановою, мораторій на відключення від послуг, нарахування пені та стягнення заборгованості продовжить діяти тільки для на територіях, на яких ведуться бойові дії та тимчасово окупованих Російською Федерацією, відповідно до переліку Мінреінтеграції.