UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Голова Хмельницької облпрокуратури зробив заяву про скандал з інвалідністю

Фото: Олексій Олійник, голова Хмельницької облпрокуратури (Facebook Олексія Олійника)
Автор: Іван Носальський

Статус особи з інвалідністю отримала майже чверть співробітників Хмельницької обласної прокуратури. У більшості випадків такий статус оформляли не в останні роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника у Facebook.

Він нагадав, що ЗМІ написали про статус інвалідності майже у всіх прокурорів Хмельницької облпрокуратури, але це фейкова інформація. Олійник запевнив, що зараз такий статус має 48 прокурорів з 225.

"Більше того, інвалідність більшості працівників отримано не за останні роки", - додав він.

Також голова Хмельницької облпрокуратури прокоментував, чому він особисто отримав статус особи з інвалідністю. За його словами, у 2005 році він отримав травму на робочому місці, коли вивчав матеріали кримінального провадження.

"Групу отримав у 2017 році ще задовго до призначення на посаду. Хвороба не перешкоджає виконанню службових обов'язків", - додав Олійник.

Він розповів, що у 2020 році питання інвалідності у прокурорів порушувалося нардепом Ганною Третьяковою. Пізніше воно стало предметом дослідження у межах кримінального провадження.

Олійник вважає, що такі публікації у ЗМІ справляють враження, що нібито прокурори обмежені у правах, які притаманні звичайним громадянам.

"Виглядає як дискримінація за ознакою професії прокурор. Призначено чергові перевірки", - уточнив голова облпрокуратури.

 

Скандал із прокурорами

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що прокурорам Хмельницької облпрокуратури отримати статус інвалідності "допомогла" скандальна голова Хмельницького МСЕК Тетяна Крупа.

Тому нібито всі прокурори облпрокуратури, окрім одного, стали "особами з інвалідністю".

Генеральний прокурор України Андрій Костін на цьому тлі доручив провести службову перевірку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницька областьПрокуратура