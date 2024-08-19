Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін: У нас в області вибух кожні дві хвилини

Херсонська область захоплена на 70%, тому російські окупанти регулярно обстрілюють підконтрольні Україні території, буквально рівняючи з землею села і обласний центр – місто Херсон. Після восьми місяців окупації місцеві жителі досі відчувають на собі наслідки, а тому кажуть, що постійні обстріли – це не так страшно, як жити під контролем російської армії.

Близькість до окупантів дається в знаки – російські військові знищили Каховську ГЕС, після чого область опинилась під водою, розікрали відомий заповідник Асканія-Нова. На окупованих територіях місцева "влада" активно втілює в життя проросійський порядок денний, починаючи від освіти і закінчуючи мобілізацією. Тим не менше, люди як на звільнених, так і на захоплених територіях вірять у перемогу і чекають на ЗСУ. Що відбувається на Херсонщині – розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

– Яка наразі оперативна обстановка в області? Чи багато людей повернулось?

– Нині в Херсонській області деокуповано 228 населених пунктів, це на правому березі Дніпра. І приблизно на момент липня на звільнених територіях проживають 168 тисяч людей. Це третина від населення, яке жило в області до початку повномасштабного вторгнення, я не рахую лівий берег. Загалом в області жило біля мільйону людей, зараз 168 тисяч на правому березі. Серед них більше ніж 70 тисяч людей – це люди похилого віку, 14 тисяч – діти, і десь близько 31 тисячі мешканців мають статус ВПО, які приїхали з лівобережжя, або далі, в більш безпечні громади.

Понад 47 тисяч людей ми евакуювали з населених пунктів вздовж Дніпра, з них майже 6500 – це дітлахи, 470 маломобільних. Зараз для всіх цих людей ми створюємо хаби в інших містах – це Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, там можна отримати гуманітарну допомогу, продуктові, гігієнічні набори, юридичну, психологічну допомогу. Навіть можна дізнатись щодо вакансій, в хабі працюють співробітники Центра зайнятості, допомагають працевлаштуватись нашим землякам. Такі ж хаби плануємо відкрити у Львові і Кропивницькому.

– Щодо обстрілів, наскільки часто росіяни обстрілюють території і чим?

– У нас важка з цим ситуація. Якщо брати все, що відбувається в області, то можна сказати, що у нас вибух кожні дві хвилини. Тобто, якщо розбити по інтенсивності, то жителі Херсонської області загалом чують вибухи кожні дві хвилини.

Наприклад, 16 серпня від обстрілів постраждали 22 населені пункти. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, освітні заклади, багатоповерхівка, більш ніж два десятки житлових будинків, газопровід, приватні автомобілі та автівка рятувальників. Це за одну добу лише.

А з початку року російські війська більш ніж 28 тисяч разів обстріляли Херсонську область. Випустили близько 158 тисяч снарядів із різних видів озброєння. Зараз така складна ситуація для Херсону, тому що вони почали активно працювати дронами, просто скидають вибухівку з FPV і трощать в Херсоні все, що можна.

Лише за останні тридцять днів ворог атакував регіон дронами майже 3200 разів. Через це загинули 7 людей. 109 дорослих та 3 дітей – поранені. Серед травмованих – 2 фельдшери та 3 водії “швидких”, а також 1 працівник підприємства критичної інфраструктури.

– А чим ще б'ють, крім дронів?

– КАБи також. Лише за липень 270 КАБів “прилетіло”. Того місяця загинуло 28 людей, 199 поранено, з них 6 дітей. Просто вони постійно зараз користуються дронами і б'ють по всьому, до чого дістають – по автомобілях швидкої допомоги, поліцейським, рятівникам. Купа машин згоріла, б'ють по людях, поки вони просто по вулиці йдуть.

Ось так з початку року у нас постраждали 1030 людей: 135 загинули та 868, серед них 27 дітей, – поранені. Ми бачимо, що 227 людей за останній місяць – це дуже великий відсоток від загального, тобто обстріли почастішали. Бачимо нарощування активності.

– А є причина, чому почастішали обстріли?

– У них відбулася ротація, заїхали більш "жваві" хлопці, хочуть, напевно, вислужитись, тому з подвійними зусиллями продовжують терор мирного населення. Ми завжди бачимо цю динаміку – то зменшується кількість обстрілів, то зростає. Тому, з огляду на тенденцію, будемо чекати зменшення. Зараз дуже гучно кожен день, іноді просто неможливо спати, бо прильот за прильотом. Причому все в багатоповерхівки, тобто по мирних жителях.

Я не кажу про військові цілі, може десь і влучають, але навіщо по Херсону бити, я не знаю, які тут військові цілі. Це просто залякування людей і знищення нашої інфраструктури.

– Таке враження, що вони досі мстяться людям за те, що вони були раді, коли їх вигнали з частини Херсонської області і міста.

– Так-так, 100%. І я ж кажу, вони в якості цілей обирають цивільну інфраструктуру. Наприклад, навчальні заклади наші – Херсонський державний інститут, Морську академію нашу. Церкви, знову ж таки. По критичній інфраструктурі майже всюди вже були прильоти, по всіх трансформаторних станціях, газогони і так далі. Це просто залякування, щоб у нас не було газу і світла.

– Щодо комунальної сфери, яка ситуація зі світлом, враховуючи те, що в Кабміні вирішили не відключати прифронтові регіони з 18 липня, і як проходить підготовка до опалювального сезону?

– У нас вже тривалий час в тих населених пунктах, які можливо заживити електроенергією, заживили. Це 188 з 228. 40 населених пунктів вздовж Дніпра заживити неможливо, там все спалено, туди навіть машина не може приїхати, бо її обстріляють. А так у нас і без рішень Кабміну регулярні відключення, ми вже звикли, що постійно стріляють по енергетичній інфраструктурі. Якийсь час немає світла, ми міняємо, ремонтуємо, бригади працюють кожного дня по сотні-півтори сотні одиниць. І так щодня ми відновлюємо електромережі, у нас так званий природній відбір.

Олександр Прокудін (фото: Facebook)

Щодо опалювального сезону, зараз рівень готовності 53%. У нас тільки в Херсоні є централізоване теплопостачання, зараз продовжують готувати до роботи котельні, тепломережі. В той же час ми встановлюємо в котельнях когенераційні установки. Нині є вісім одиниць такого обладнання, триває процес їх підʼєднання. Ми встигнемо, ми це здатні забезпечити, навіть якщо у нас світла не буде, то ці установки дають електроенергію на внутрішні потреби котельні. Ми і електроенергією і теплом будемо забезпечені, навіть у надзвичайній ситуації.

По опалювальному сезону ми працюємо з міжнародними партнерами, у нас 77 тисяч людей потребують опалювальні матеріали. Минулого року ми все відпрацювали, були забезпечені всі категорії населення в Херсонській області. В цьому році ми почали цей процес з початку літа, на 30% люди вже забезпечені. Я думаю, ми витягнемо цей опалювальний сезон.

– Що зараз відбувається на окупованих територіях? Загалом які ви бачите тенденції?

– Майже 70% території Херсонщини окуповано, а це 468 населених пунктів. Кожна громада на зв'язку з жителями. Там ситуація надзвичайно важка. Зараз Росія займається рейдерським захопленням житла, вони називають це "націоналізацією безхозного майна". А по факту вони викрадають житло людей, які виїхали з окупованих громад.

– Тобто заселяються туди?

– Так. Також погрожують забрати житло у людей, які не зареєстрували нерухомість за російським законодавством. В деяких населених пунктах вони встановлюють таблички на будівлі "власність РФ". А згодом житло віддають російським військовим, працівникам ФСБ, поліції, іншим особам, які приїхали жити в Херсонську область. Вони кажуть, що документи українського зразка недійсні, змушують брати російські документи. Якщо не береш, тебе спочатку штрафують, потім використовують більш суворі методи.

В школах впроваджують новий предмет, називається він "Защита родины". Це предмет для старших класів.

– Тобто вони вже набирають собі майбутніх кандидатів в їхню "Юнармию"?

– Так, ось така у них "защита родины". Вони планують залучати російських військових до цих занять, там буде і навчання поводження зі зброєю. Я бачив там цей план – там і зброя масового ураження, і БПЛА, ось такого наших дітей будуть навчати. І в деяких населених пунктах прибережної зони зробили пропускний режим, всі мають зробити перепустки для пересування.

І головне – це мобілізація. Вони пропонують виплачувати людині 15 тисяч рублів, якщо вона приведе до військкомату свого товариша. Останнє з цікавого – їх же не пустили на Олімпіаду, тому вони планують в Скадовську провести пародію на Олімпійські ігри. Так звані "Таврійські дитячі олімпійські ігри".

– А що відбувається в Залізному порту? До окупації це був курорт, багато людей туди їздило.

– Там, як кажуть, "грусть и тоска". Нікого немає, пляжі всі завалені сміттям та захаращені. Туди ніхто не їздить, є тільки місцеві, і то, їх дуже мало.

– Ми бачимо, що росіяни намагаються зробити так зване "відновлення" територій, це десь спостерігається на Херсонщині?

– Ну, окрім памʼятників, я думаю, вони нічого не відновлюють. Нещодавно там Сальдо відкрив памʼятник Ушакову, це повний треш. Спочатку там були якісь спроби в Генічеську, Скадовську відновлення шкіл. Туди приїжджали "нацменшини" відбудовувати. Але нічого не доробили і воно в такому стані зараз і стоїть.

– Загалом, як ви думаєте, які у росіян плани на Херсонську область?

– Я думаю, які б у них не були плани, вони мають розбитися об дії наших ЗСУ. По риториці Путіна я не бачу, щоб у них були якісь плани на Херсонщину. Вони не розбудовують її, регіон без води, без світла. Я не думаю, що на область у росіян є якісь колосальні плани.

– В Херсоні продовжують періодично затримувати колаборантів, в тому числі, тих, які працювали на окупаційну владу, коли Херсон був захоплений. Я так розумію, багато чиновників пішли працювати на ворога? Як вони потім намагалися виправдатись?

– Щодо чиновників виправдання немає. Я ще можу виправдати технічного працівника, медсестру чи комунальника, які працювали заради міста. А щодо чиновників тут ніякого виправдання не має бути, вони всі мають бути покарані. У нас протягом першого півріччя року відкрито вже 317 проваджень щодо порушення основ національної безпеки, серед них 216 – конкретно колабораційна діяльність. За цей період про підозру було повідомлено 231 особі.

Робота серед ворожих поплічників ведеться постійно, ними виявилися і державні службовці, і депутати різних рад, і правоохоронці, і пересічні громадяни. Чесно, дякуючи СБУ, прокуратурі, поліції, темпи у нас великі. Вони відловлюють всіх, хто допомагав окупантам катувати або вбивати наших людей, вони всі обов'язково постануть перед законом і перед судом. Прийдуть до кожного.

– А колаборанти, яких вже затримали, що кажуть про мотивацію своїх вчинків?

– Це не зовсім моє питання, але як мені розповідають, там мотивація різна. Є ідейні, є такі, які кажуть, що змушували, там різні індивідуальні кейси, є опортуністи. Таких клятих ідейних менше, але вони є.

Олександр Прокудін (фото: Facebook)

– Щодо Ігоря Колихаєва (мер Херсону, який наразі перебуває в полоні - ред.) є якась нова інформація?

– Ні, він в статусі військовополоненого, ми зверталися, щоб його подали на обмін. Останнє, що я чув, що його бачили десь в Чаплинці.

– Які сьогодні настрої у херсонців?

– Вони набираються сил і чекають, поки область звільнять. Можу сказати, що всі вірять і очікують перемогу України і звільнення нашої Херсонщини. Я постійно спілкуюсь з місцевими, паніки, якої намагалися добитися росіяни, обстрілюючи область, немає. Люди навчилися жити під обстрілами. Просто всі бачать, хто їхній ворог, хто щодня рівняє їхнє місто з землею. І всі розуміють, що все це закінчиться лише коли Сили оборони деокупують лівобережжя, чи хоча б відженуть окупантів кілометрів на 40. Всі у це вірять.

– Коли Херсон і область були частково звільнені, у людей був дуже піднесений настрій. Але потім росіяни стали обстрілювали звільнені території і це могло вплинути на настрої місцевих.

– Знаєте, люди, з якими я спілкуюсь, кажуть – краще, хай нас обстрілюють, ніж окупація, в якій ми жили, бо це постійний страх. В той же час, звичайно ця ейфорія, яка була після деокупації, спала, і тепер спадає все нижче і нижче. Але паніки немає, немає зневірення. Всі вірять, всі підтримують.

– А як в Херсоні працюють магазини, кафе?

– В звичайному режимі, не така кількість як була, звичайно, але працюють і кавʼярні, і кафе, і магазини, Сільпо, АТБ.

– Які ви відчуваєте наслідки підриву ГЕС?

– Наслідки ми ще довго будемо відчувати. Зрошення немає, сохне область там, куди не попадає вода від водосховища. Щодо нижньої частини Дніпра, яка йде після Каховської ГЕС, майже все встало на той рівень, як було і по якості води, і по всім іншим показникам. В той же час, зверху Каховської ГЕС верба виросла на більше ніж чотири метри. Там дійсно ліс величезний, все росте, екологи кажуть і хлопають в долоні, що це класно. Але для економіки області це не дуже класно, що та кількість зрошення, яка була, впала до нуля. І особливо зараз страждає Лівобережжя.

Заповідники були затоплені, ми втратили купу всього, це ми будемо відчувати ще довгий час. Але життя і природа продовжують розвиватися, як буде далі, будемо дивитись. Думки науковців і природозахисників розділились. Одні кажуть, що не треба відбудовувати Каховську ГЕС, а всі економічно підковані люди кажуть – потрібно, бо область не виживе.

– А щодо заповідника Асканія-Нова, чи відомо вам в якому він зараз стані? Була інформація, що окупанти і полювали за тваринами, і знищували заповідник.

– Так, це правда, вони його знищують. Останнє, що я чув – вони вивозять тварин до Криму і до Росії. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально.

– Перед самітом миру в Швейцарії російський диктатор Путін вийшов зі своєю "мирною пропозицією" і сказав, що серед іншого Україні треба віддати Херсонську область. Що б ви йому на це відповіли?

– Я не знаю, його, напевно ці його "спічі" якось надихають, він живе своїми ілюзіями, але цього точно не буде. Як чоловік я б з ним взагалі по-іншому поговорив, а як політична особа можу сказати – дурень думкою багатіє. Нічого такого не буде.