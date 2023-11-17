Голова Європейської ради відвідає Київ наступного тижня, - Politico

Джерела видання заявили, що Мішель відвідає Україну в пам'ять про протести на Майдані, які почалися 21 листопада 2013 року.

Протести почалися після рішення президента-втікача України Віктора Януковича вийти з угоди про політичну та економічну асоціацію з ЄС. Росія назвала це повстання "переворотом", спровокованим Заходом, і використовувала його для виправдання своїх військових дій в Україні в 2014 році.

Візит відбудеться напередодні саміту Європейської ради в середині грудня, на якому лідери ЄС обговорять рекомендацію Єврокомісії почати офіційні переговори про вступ України до ЄС.

Переговори щодо вступу України до Євросоюзу

Минулого тижня Єврокомісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн-членів на шляху до Європейського Союзу.

У цьому документі відомство рекомендувало розпочати переговори щодо вступу України до ЄС. За словами голови ЄК Урсули фон дер Ляйєн, наша країна виконала вже 90% усіх умов для цього.

При цьому для початку переговорів відповідну ініціативу мають підтримати усі лідери країн ЄС. Вони розглянуть це питання на саміті, що відбудеться 14 грудня.

Угорщина вже оголосила про те, що не підтримує початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.