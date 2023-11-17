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Глава Европейского совета посетит Киев на следующей неделе, - Politico

Фото: глава Совета ЕС Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава Европейского совета Шарль Мишель посетит Киев в начале следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Источники издания заявили, что Мишель посетит Украину в память о протестах на Майдане, которые начались 21 ноября 2013 года.

Протесты начались после решения беглого президента Украины Виктора Януковича выйти из соглашения о политической и экономической ассоциации с ЕС. Россия назвала это восстание "переворотом", спровоцированным Западом, и использовала его для оправдания своих военных действий в Украине в 2014 году.

Визит пройдет в преддверии саммита Европейского совета в середине декабря, на котором лидеры ЕС обсудят рекомендацию Еврокомиссии начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС. 

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

На прошлой неделе Еврокомиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и других стран-членов на пути в Европейский союз.

В этом документе ведомство рекомендовало начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, наша страна выполнила уже 90% всех условий для этого.

При этом для начала переговоров соответствующую инициативу должны поддержать все лидеры стран ЕС. Они рассмотрят этот вопрос на саммите, который состоится 14 декабря.

Венгрия уже объявила о том, что не поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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