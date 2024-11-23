Голова Європарламенту закликала Німеччину надати Україні ракети Taurus

Німеччина повинна надати Україні ракети Taurus. Особливо це важливо на фоні ескалації війни, яку проводить Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голова Європарламенту Роберти Мацоли.

Так, Мецола відповіла ствердно на запитання, чи повинні країни, які надають Україні далекобійні ракети, дозволити Києву використовувати їх проти цілей в Росії, та чи повинна Німеччина надати ЗСУ Taurus.

"Так, це також позиція Європейського парламенту. Існує широка підтримка цієї вимоги. Побачимо, чи відбудеться відповідна зміна політики після виборів до Бундестагу", - зауважила вона.

Що відомо про ракети Taurus

Taurus - сімейство німецько-шведських авіаційних крилатих ракет класу "повітря-поверхня" великої дальності, призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених та заглиблених цілей, включно з важливими точковими та протяжними об'єктами, без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Розроблялася і виробляється Taurus Systems GmbH, що базується в Шробенхаузені - спільним підприємством MBDA Deutschland.