Голова Європарламенту закликала країни ЄС розпочати постачання танків в Україну

Країни Євросоюзу мають розпочати постачання танків для українських військових. Це допоможе їм деокупувати свою територію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Європарламенту Роберти Метсоли, яку наводить France 24.
"Українцям потрібна зброя, якою вони можуть боротися, щоб повернути свою територію, а це означає, наприклад, танки Leopard II, які є у кількох країн-членів", - наголосила Метсола.
Вона додала, що дискусії про постачання танків мають стати ключовими для ЄС на тлі ескалації з боку Росії та успішного контрнаступу українських військових.
За її словами, країни, які погодяться розпочати постачання танків для ЗСУ, отримають компенсацію з Європейського фонду миру.
Також чиновниця наголосила, що передача танків Leopard Україні "не призведе до значного зниження" загальної обороноздатності окремих країн.
Вона зазначила, що повторить свій заклик під час саміту в Празі 7 жовтня, на якому будуть присутні лідери ЄС.
Нагадаємо, раніше глава Міноборони Німеччини Крістіні Ламбрехт заявляла, що її країна поки не передаватиме Україні танки західного зразка, оскільки відповідного рішення не ухвалила ще жодна країна.
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