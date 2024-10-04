Голова ДТЕК Тімченко отримав нагороду "Лідер року" від Global Good Awards

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко отримав нагороду "Лідер року" від Global Good Awards

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міжнародної премії.

Заснована у 2015 році премія Global Good Awards нагороджує компанії, неурядові організації, благодійні фонди та соціальні підприємства по всьому світу, які прокладають шлях до сталого розвитку та етичного лідерства.

Нагородами відзначають лідерів, які досягають великих результатів та надихають інших, зазначають організатори.

Нагородами від Global Good Awards в різні роки відзначались EY, Samsung, Octopus Energy, EarthWatch Europe, Canon, WWF, UBS, Microsoft, Save the Children та інші.



Нагадаємо, компанія ДТЕК Ріната Ахметова стала найбільшим приватним інвестором в Україні від початку повномасштабного вторгнення.