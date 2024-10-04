Глава ДТЭК Тимченко получил награду "Лидер года" от Global Good Awards
Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко получил награду "Лидер года" от Global Good Awards
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт международной премии.
Основанная в 2015 году, премия Global Good Awards награждает компании, неправительственные организации, благотворительные фонды и социальные предприятия по всему миру, которые прокладывают путь к устойчивому развитию и этическому лидерству.
Наградами отмечают лидеры, которые достигают больших результатов и вдохновляют других, отмечают организаторы.
Наградами от Global Good Awards в разные годы отмечались EY, Samsung, Octopus Energy, EarthWatch Europe, Canon, WWW, UBS, Microsoft, Save the Children и другие.
Напомним, компания ДТЭК Рината Ахметова стала крупнейшим частным инвестором в Украине с начала полномасштабного вторжения.
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