Голова ДТЕК на COP28 зустрівся з президентом Польщі та прем'єром Хорватії

На Конференції ООН зі зміни клімату генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Тімченка.

"Ми обговорили, як ДТЕК може допомогти їхнім країнам досягти цілей зеленого курсу ЄС", - написав Тімченко.

Тімченко подякував Дуді та Пленковичу за підтримку України та зазначив, що з кожним днем українці відчувають себе ближче до Європи.

Нагадаємо, з 30 листопада по 12 грудня 2023 року в Дубаї відбувається 28-ма Конференція Організації Обʼєднаних Націй зі зміни клімату - COP28.

Україна вдруге в історії представить на конференції свій павільйон. Він демонструє наслідки підриву Каховської ГЕС та плани зеленого відновлення.