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Глава ДТЭК на COP28 встретился с президентом Польши и премьером Хорватии

Суббота 02 декабря 2023 20:20
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Глава ДТЭК на COP28 встретился с президентом Польши и премьером Хорватии Фото: глава ДТЭК Максим Тимченко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

На Конференции ООН по изменению климата генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Тимченко.

"Мы обсудили, как ДТЭК может помочь их странам достичь целей зеленого курса ЕС", - написал Тимченко.

Тимченко поблагодарил Дуду и Пленковича за поддержку Украины и отметил, что с каждым днем украинцы чувствуют себя ближе к Европе.

Напомним, с 30 ноября по 12 декабря 2023 года в Дубае проходит 28 Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата - COP28.

Украина во второй раз в истории представит на конференции свой павильон. Он показывает последствия подрыва Каховской ГЭС и планы зеленого восстановления.

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