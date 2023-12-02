Глава ДТЭК на COP28 встретился с президентом Польши и премьером Хорватии

На Конференции ООН по изменению климата генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Тимченко.

"Мы обсудили, как ДТЭК может помочь их странам достичь целей зеленого курса ЕС", - написал Тимченко.

Тимченко поблагодарил Дуду и Пленковича за поддержку Украины и отметил, что с каждым днем украинцы чувствуют себя ближе к Европе.

Напомним, с 30 ноября по 12 декабря 2023 года в Дубае проходит 28 Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата - COP28.

Украина во второй раз в истории представит на конференции свой павильон. Он показывает последствия подрыва Каховской ГЭС и планы зеленого восстановления.