Голова ДПСУ побував на кордоні Харківської області та РФ

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко побував на східному кордоні України з Росією. Він перевірив позиції захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Дейнеко побував на східному кордоні у Харківській області. Голова ДПСУ перевірив облаштування позицій з прикриття та оборони лінії державного кордону.

Також Дейнеко заслухав керівників підрозділів та поспілкувався з бійцями. Він зазначив, що харківський напрямок залишається складним і відповідальним

"Тут є, і завжди буде наш кордон", - сказав голова прикордонної служби України.

Звільнення Харківської області

Нагадаємо, восени 2022 року українські військові провели успішний контрнаступ у Харківській області та звільнили від окупантів значну частину регіону.

Захисники відсунули російські війська за лінію кордону. Проте армія РФ продовжує обстрілювати Харків та звільнені прикордонні населені пункти.

Зокрема, вчора через ворожий обстріл у Куп'янському районі поранення отримав чоловік.

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