Глава ГПСУ побывал на границе Харьковской области и РФ

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко побывал на восточной границе Украины с Россией. Он проверил позиции защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГНСУ.

Дейнеко побывал на восточной границе в Харьковской области. Глава ГПСУ проверил обустройство позиций по прикрытию и обороне линии государственной границы.

Также Дейнеко заслушал руководителей подразделений и пообщался с бойцами. Он отметил, что харьковское направление остается сложным и ответственным

"Здесь есть, и всегда будет наша граница", - сказал глава пограничной службы Украины.

Освобождение Харьковской области

Напомним, осенью 2022 года украинские военные провели успешное контрнаступление в Харьковской области и освободили от оккупантов значительную часть региона.

Защитники отодвинули российские войска за границу. Однако армия РФ продолжает обстреливать Харьков и освобожденные пограничные населенные пункты.

В частности, вчера из-за вражеских обстрелов в Купянском районе ранения получил мужчина.

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