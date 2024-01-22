Голова дипломатії ЄС відвідає Україну в лютому

"Я поїду в Україну в у перший чи другий тиждень лютого", - заявив він, не назвавши точної дати.

При цьому Боррель не розповів, з ким планує зустрітися під час свого візиту в Україну.

"Міністри погодилися, що зараз не час зменшувати нашу допомогу Україні, навпаки - треба зробити більше і швидше… щодо фінансових ресурсів, військового обладнання, тренування військових і всіх українських потреб для захисту. Ми продовжуватимемо працювати над прогнозованою допомогою", - заявив він.

Питання військової допомоги ЄС для України

Раніше повідомлялося, що в Євросоюзі починають працювати над новим планом надання десятків мільярдів доларів військової допомоги Україні. Дані дії ініційовані в рамках оновлення критично важливої програми допомоги, оскільки є країни, які блокують фінансування у 50 млрд євро.

За даними The Wall Street Journal, такий план передбачає, що понад 20 млрд євро коштів ЄС повернуть у країни протягом наступних чотирьох років в обмін на їхню допомогу Україні. Він виник після тижневих дебатів між ЄС та його державами-членами.

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