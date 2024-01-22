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Глава дипломатии ЕС посетит Украину в феврале

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель посетит Украину с рабочим визитом в феврале этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Брюсселе.

"Я поеду в Украину в первую или вторую неделю февраля", - заявил он, не назвав точной даты.

При этом Боррель не рассказал, с кем планирует встретиться во время своего визита в Украину.

"Министры согласились, что сейчас не время уменьшать нашу помощь Украине, наоборот - надо сделать больше и быстрее... относительно финансовых ресурсов, военного оборудования, тренировки военных и всех украинских потребностей для защиты. Мы будем продолжать работать над прогнозируемой помощью", - заявил он.

Вопросы военной помощи ЕС для Украины

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе начинают работать над новым планом предоставления десятков миллиардов долларов военной помощи Украине . Данные действия инициированы в рамках обновления критически важной программы помощи, поскольку есть страны, блокирующие финансирование в 50 млрд евро.

По данным The Wall Street Journal, такой план предполагает, что более 20 млрд евро средств ЕС вернут в страны в течение следующих четырех лет в обмен на их помощь Украине. Он возник после недельных дебатов между ЕС и его государствами-членами.

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ЕвросоюзЖозеп БоррельВизит в Украину