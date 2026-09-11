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У ЄС хочуть передати справи про обхід санкцій проти РФ єдиній прокуратурі, - Politico

08:51 11.09.2026 Пт
2 хв
Досі кожна з 27 країн діяла на свій розсуд, тепер підхід можуть уніфікувати
aimg Валерія Абабіна
Фото: Головна дипломатка ЄС Кая Каллас (Getty Images)

Справи проти компаній та осіб, які допомагають Росії обходити санкції, у ЄС пропонують передати єдиній Європейській прокуратурі. Це має посилити тиск на російську військову машину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас запропонувала передати нагляд за справами про обхід санкцій Європейській прокуратурі.

Відомство з Люксембурга розслідувало б постачання чутливих товарів, які може використати військова машина Москви, а також відмивання грошей для Кремля.

Ідея передбачає переслідування тих, хто в межах ЄС порушує правила щодо співпраці з підсанкційними російськими та білоруськими організаціями або здійснює заборонені операції. Наразі застосування санкцій гальмує різноманітність національних законів і різні підходи прокурорів у 27 столицях.

Каллас озвучила пропозицію на зустрічі з послами країн-членів ЄС у середу, втім, конкретних пропозицій поки не деталізувала. Про це повідомили двоє дипломатів, обізнаних з обговоренням.

Нині Європейська прокуратура розслідує серйозні організовані злочини, зокрема відмивання грошей, корупцію та транскордонне шахрайство. Застосування міжнародних санкцій стало б суттєвим доповненням до її повноважень.

Нагадаємо, 23 липня Рада ЄС ухвалила 21-й пакет санкцій проти Росії - найбільший за чотири роки. Він охопив 218 осіб та організацій і вдарив по банках, криптоплатформах, "тіньовому флоту" й нафтовому сектору РФ.

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