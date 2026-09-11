У ЄС хочуть передати справи про обхід санкцій проти РФ єдиній прокуратурі, - Politico

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас запропонувала передати нагляд за справами про обхід санкцій Європейській прокуратурі.

Відомство з Люксембурга розслідувало б постачання чутливих товарів, які може використати військова машина Москви, а також відмивання грошей для Кремля.

Ідея передбачає переслідування тих, хто в межах ЄС порушує правила щодо співпраці з підсанкційними російськими та білоруськими організаціями або здійснює заборонені операції. Наразі застосування санкцій гальмує різноманітність національних законів і різні підходи прокурорів у 27 столицях.

Каллас озвучила пропозицію на зустрічі з послами країн-членів ЄС у середу, втім, конкретних пропозицій поки не деталізувала. Про це повідомили двоє дипломатів, обізнаних з обговоренням.

Нині Європейська прокуратура розслідує серйозні організовані злочини, зокрема відмивання грошей, корупцію та транскордонне шахрайство. Застосування міжнародних санкцій стало б суттєвим доповненням до її повноважень.