У ЄС хочуть передати справи про обхід санкцій проти РФ єдиній прокуратурі, - Politico

Справи проти компаній та осіб, які допомагають Росії обходити санкції, у ЄС пропонують передати єдиній Європейській прокуратурі. Це має посилити тиск на російську військову машину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас запропонувала передати нагляд за справами про обхід санкцій Європейській прокуратурі.
Відомство з Люксембурга розслідувало б постачання чутливих товарів, які може використати військова машина Москви, а також відмивання грошей для Кремля.
Ідея передбачає переслідування тих, хто в межах ЄС порушує правила щодо співпраці з підсанкційними російськими та білоруськими організаціями або здійснює заборонені операції. Наразі застосування санкцій гальмує різноманітність національних законів і різні підходи прокурорів у 27 столицях.
Каллас озвучила пропозицію на зустрічі з послами країн-членів ЄС у середу, втім, конкретних пропозицій поки не деталізувала. Про це повідомили двоє дипломатів, обізнаних з обговоренням.
Нині Європейська прокуратура розслідує серйозні організовані злочини, зокрема відмивання грошей, корупцію та транскордонне шахрайство. Застосування міжнародних санкцій стало б суттєвим доповненням до її повноважень.
Нагадаємо, 23 липня Рада ЄС ухвалила 21-й пакет санкцій проти Росії - найбільший за чотири роки. Він охопив 218 осіб та організацій і вдарив по банках, криптоплатформах, "тіньовому флоту" й нафтовому сектору РФ.