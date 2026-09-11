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В ЕС хотят передать дела об обходе санкций против РФ единой прокуратуре, - Politico

08:51 11.09.2026 Пт
2 мин
До сих пор каждая из 27 стран действовала по своему усмотрению, теперь подход могут унифицировать
aimg Валерия Абабина
Фото: Главная дипломатка ЕС Кая Каллас (Getty Images)

Дела против компаний и лиц, помогающих России обходить санкции, в ЕС предлагают передать единой Европейской прокуратуре. Это должно усилить давление на российскую военную машину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила передать надзор за делами об обходе санкций Европейской прокуратуре.

Ведомство из Люксембурга расследовало бы поставки чувствительных товаров, которые может использовать военная машина Москвы, а также отмывание денег для Кремля.

Идея предусматривает преследование тех, кто в рамках ЕС нарушает правила сотрудничества с подсанкционными российскими и белорусскими организациями или совершает запрещенные операции. Применение санкций тормозит разнообразие национальных законов и различные подходы прокуроров в 27 столицах.

Каллас озвучила предложение на встрече с послами стран-членов ЕС в среду, однако конкретных предложений пока не детализировала. Об этом сообщили двое дипломатов, осведомленных с обсуждением.

В настоящее время Европейская прокуратура расследует серьезные организованные преступления, включая отмывание денег, коррупцию и трансграничное мошенничество. Применение международных санкций стало бы существенным дополнением к его полномочиям.

Напомним, 23 июля Совет ЕС принял 21-й пакет санкций против России - самый большой за четыре года. Он охватил 218 человек и организаций и ударил по банкам, криптоплатформам, "теневому флоту" и нефтяному сектору РФ.

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