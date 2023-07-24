У голови Державної судової адміністрації проводять обшуки

Працівники Національного антикорупційного бюро й Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили голову Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ та САП .

За даними слідства, чинний голова ДСА ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тисяч доларів США, з яких 5 тисяч доларів США мали бути передані суддям за винесення рішення, а 2,5 тисячі доларів США - залишені собі за посередницькі послуги.

Надалі Сальніков обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного Суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови.

Однак після викриття НАБУ і САП ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні неправомірної вигоди поведінка голови ДСА різко змінилася - він почав ухилятися від вирішення питання, не маючи наміру повертати отриману ним неправомірну вигоду.

Наразі детективи проводять обшук за місцем роботи голови ДСА України. Попередня кваліфікація - ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.

Справа Князєва

Нагадаємо, 15 травня колишнього голову Верховного суду спіймали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів.

Вже наступного дня пленум Верховного суду підтримав дострокове припинення повноважень підозрюваного. Пізніше його звільнили з посади.

18 травня суд вирішив обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави, який продовжували вже кілька разів.

Детальніше про Князєва можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.