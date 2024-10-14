Голосуймо за Магучіх. Українку номінували на найкращу спортсменку світу

Нагороди вручатимуть чоловікам і жінкам у трьох категоріях – технічні, бігові й позастадіонні види. Українка претендує на першість серед представників технічних видів.

Суперниці Магучіх

Валарі Олман (США), олімпійська чемпіонка з метання диска

(США), олімпійська чемпіонка з метання диска Тара Девіс-Вудхолл (США), олімпійська чемпіонка й чемпіонка світу в приміщенні зі стрибків у довжину

(США), олімпійська чемпіонка й чемпіонка світу в приміщенні зі стрибків у довжину Ніна Кеннеді (Австралія), олімпійська чемпіонка й переможниця Діамантової ліги в стрибках з жердиною

(Австралія), олімпійська чемпіонка й переможниця Діамантової ліги в стрибках з жердиною Нафіссату Тіам (Бельгія), олімпійська чемпіонка з семиборства

Для українки це вже третя поспіль номінація на премію за версією Міжнародної федерації легкої атлетики. У 2022 і 2023 роках вона також потрапила у список претенденток, але не здобула нагороду.

Голосування вже розпочато на сторінках World Athletics в соціальних мережа. Воно триватиме до 20 жовтня. Щоб проголосувати, треба поставити like на Facebook і в Instagram і (або) зробити ретвіт на X.