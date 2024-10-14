Голосуем за Магучих. Украинку номинировали на лучшую спортсменку мира

Награды будут вручать мужчинам и женщинам в трех категориях – технические, беговые и внестадионные виды. Украинка претендует на первенство среди представителей технических видов.

Соперницы Магучих

Валари Олман (США), олимпийская чемпионка по метанию диска

(США), олимпийская чемпионка по метанию диска Тара Дэвис-Вудхолл (США), олимпийская чемпионка и чемпионка мира в помещении в прыжках в длину

(США), олимпийская чемпионка и чемпионка мира в помещении в прыжках в длину Нина Кеннеди (Австралия), олимпийская чемпионка и победительница Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом

(Австралия), олимпийская чемпионка и победительница Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом Нафиссату Тиам (Бельгия), олимпийская чемпионка в семиборье

Для украинки это уже третья подряд номинация на премию по версии Международной федерации легкой атлетики. В 2022 и 2023 годах она также попала в список претенденток, но не получила награду.

Голосование уже началось на страницах World Athletics в социальных сетях. Оно продлится до 20 октября. Чтобы проголосовать, нужно поставить like на Facebook и в Instagram и (или) сделать ретвит на X .