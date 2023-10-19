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Голосування за спікера Палати представників: противник допомоги Україні відмовився від участі

Фото: Джим Джордан, кандидат у спікери Палати представників (flickr by Gage Skidmore)
Автор: Іван Носальський

Республіканець Джим Джордан, який виступає проти допомоги Україні, відмовився брати участь у новому голосуванні за спікера Палати представників Сполучених Штатів Америки у якості кандидата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За інформацією джерел видання, Джордан пропустить третє голосування за спікера, яке відбудеться сьогодні, 19 жовтня, оскільки він "ризикує позбутися ще більшої підтримки".

Але, як уточнюють джерела, республіканець не хоче повністю припиняти участь у виборах спікера та намагатиметься зміцнити свої позиції.

У CNN стверджують, що Джордан також схиляється до підтримки резолюції щодо розширення повноважень тимчасового спікера Патріка МакГенрі. У разі затвердження ініціативи МакГенрі зможе обіймати цю посаду до січня.

Джордан розраховує, що це дасть йому більше часу на нарощування підтримки без хаосу в Палаті, кажуть джерела видання.

Що передувало

Нагадаємо, на початку жовтня Палата представників США відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті.

Після цього республіканці обрали основним кандидатом у спікери Джима Джордана.У Палаті пройшло два провальних голосування за спікера. Вже сьогодні, 19 жовтня, має відбутися третє.

 

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